Геометрия дано а=4 в=12 с=10 Найти r ,R
Геометрия
Геометрия дано а=4 в=12 с=10 Найти r ,R
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Гость:
A задачу саму,хде?.................. ...
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