Для Нового года купили 14 коробок конфет по одинаковой цене и календарь за 95 руб. за всю покупку заплатили одну 1285 руб. Какова цена коробки конфет? Мне нужно решение с пояснением и ответом.

Математика
Для Нового года купили 14 коробок конфет по одинаковой цене и календарь за 95 руб. за всю покупку заплатили одну 1285 руб. Какова цена коробки конфет? Мне нужно решение с пояснением и ответом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем цену 14 коробок за х, тогда: х+95=1285 х=1285-95 х=1190  1190 рублей - цена 14 коробок конфет. 1190:14=85 - цена одной коробки Ответ:85 рублей
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