Для Нового года купили 14 коробок конфет по одинаковой цене и календарь за 95 руб. за всю покупку заплатили одну 1285 руб. Какова цена коробки конфет? Мне нужно решение с пояснением и ответом.

Математика

Для Нового года купили 14 коробок конфет по одинаковой цене и календарь за 95 руб. за всю покупку заплатили одну 1285 руб. Какова цена коробки конфет? Мне нужно решение с пояснением и ответом.

Автор: Гость