Решите уравнение 201 512-(29t+169 028)=26887
Математика
Решите уравнение 201 512-(29t+169 028)=26887
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
201512-29t+169028=26887 201512+169028-26887=29t 343653=29t t=11850
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