Ответить на вопросы НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВЫРУЧАЙТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН 1. когда необх??димо пришить заплатку на чью-либо одежду; 2. есть ли игровая площадка рядом с вашим домом или школой; 3. чувствовали ли вы себя, когда-нибудь ...

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Ответить на вопросы НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВЫРУЧАЙТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН 1. когда необх??димо пришить заплатку на чью-либо одежду; 2. есть ли игровая площадка рядом с вашим домом или школой; 3. чувствовали ли вы себя, когда-нибудь в отчаянии и когда это было; 4. есть ли в школе какой-нибудь предмет, который находится за пределами вашего понимания; 5. видели ли вы когда-нибудь, как люди бьют своих собак и как вы реагировали; 6. вежливо ли указывать на людей и пристально смотреть на них; 7. какой фильм/книгу вы можете назвать изумительным; 8. где обычно играют в спортивные игры; 9. прилежный ли вы ученик.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) When its broken 2) yes, i can see it in my window 3) sometimes, when i have nothing to eat 4) yes, its algebra , its to hard , all thats numbers and formuls... 5)No, i dont see that yet , but thats bad 6)no, its creepy 7) i dont know , i dont like reading , but <how to train your dragon> very good cartoon. 8) at the stadium 9) I dont think so
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