Ответить на вопросы НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВЫРУЧАЙТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН 1. когда необх??димо пришить заплатку на чью-либо одежду; 2. есть ли игровая площадка рядом с вашим домом или школой; 3. чувствовали ли вы себя, когда-нибудь ...

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Ответить на вопросы НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВЫРУЧАЙТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН 1. когда необх??димо пришить заплатку на чью-либо одежду; 2. есть ли игровая площадка рядом с вашим домом или школой; 3. чувствовали ли вы себя, когда-нибудь в отчаянии и когда это было; 4. есть ли в школе какой-нибудь предмет, который находится за пределами вашего понимания; 5. видели ли вы когда-нибудь, как люди бьют своих собак и как вы реагировали; 6. вежливо ли указывать на людей и пристально смотреть на них; 7. какой фильм/книгу вы можете назвать изумительным; 8. где обычно играют в спортивные игры; 9. прилежный ли вы ученик.

Автор: Гость