Вычислите 1) 8,43 * 5,7 2) 54,29 * 1000 3) 37,8 : 100 4) 8 : 32 5) 3,22 : 2,8 6) 15 : 0,75
Математика
Вычислите 1) 8,43 * 5,7 2) 54,29 * 1000 3) 37,8 : 100 4) 8 : 32 5) 3,22 : 2,8 6) 15 : 0,75
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 48, 051 2) 54290 3) 0,378 4) 0,25 5) 1,15 6) 20
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