6,2х-1,8х=22,42-4,6 в столбик
Математика
6,2х-1,8х=22,42-4,6 в столбик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,2 х - 1,8х = 22,42-4,6 4,4 х = 17,82 х = 17,82 : 4,4 х = 4,05
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