Помагите поиззз 8 и 9 задачу
Математика
Помагите поиззз 8 и 9 задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8. а) 1) 5-3=2 (ореха) у гриши 2)5+2=7 (орехов) ответ: всего 7 орехов.
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