.ЁМКОСТЬ ЧАЙНИКА 1,5 сколько чашак в 150мл
Математика
.ЁМКОСТЬ ЧАЙНИКА 1,5 сколько чашак в 150мл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5л=1500 мл, 1500 мл:150 мл= 10 чашек
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