Вычислите квадрат числа: 1/4, 3/8, 5/6, 2/7, 1 1/2, 4 1/9, 6 2/3.
Математика
Вычислите квадрат числа: 1/4, 3/8, 5/6, 2/7, 1 1/2, 4 1/9, 6 2/3.
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