В парке 240 кустов сирени. В конце апреля разцвело 60 кустов белой сирени,а розовой-в 2 раза больше.Сколько кустов сирени еще не расцвело.

Математика

В парке 240 кустов сирени. В конце апреля разцвело 60 кустов белой сирени,а розовой-в 2 раза больше.Сколько кустов сирени еще не расцвело.

Автор: Гость