В парке 240 кустов сирени. В конце апреля разцвело 60 кустов белой сирени,а розовой-в 2 раза больше.Сколько кустов сирени еще не расцвело.
Математика
В парке 240 кустов сирени. В конце апреля разцвело 60 кустов белой сирени,а розовой-в 2 раза больше.Сколько кустов сирени еще не расцвело.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*2=120 розовой сирени 240-120-60=60 кустов не расцвело
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