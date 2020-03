Сделайте предложение отрицательными. 1.Sid lives in London 2.I am playing football in the yard 3.She is a good pupil 4.Mary has got two sisters

Английский язык

Сделайте предложение отрицательными. 1.Sid lives in London 2.I am playing football in the yard 3.She is a good pupil 4.Mary has got two sisters

Автор: Гость