Сделайте синтаксический разбор предложений. Кресьтянки пряли лён тонко и ровно. Человек постоянно украшал свою одежду. Пояс плотно прижимал рубашку к телу

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Сделайте синтаксический разбор предложений. Кресьтянки пряли лён тонко и ровно. Человек постоянно украшал свою одежду. Пояс плотно прижимал рубашку к телу

Автор: Гость