Сделайте синтаксический разбор предложений. Кресьтянки пряли лён тонко и ровно. Человек постоянно украшал свою одежду. Пояс плотно прижимал рубашку к телу
Русский язык
Сделайте синтаксический разбор предложений. Кресьтянки пряли лён тонко и ровно. Человек постоянно украшал свою одежду. Пояс плотно прижимал рубашку к телу
Ответ(ы):
Гость:
Крестьянки(подлежащее,кто?)пряли( сказуемое,что делали? )лен(дополнение,что?)тонко(как?) и ровно(как?). Человек(подлежащее,кто?)постоянно(как?)украшал (сказуемое, что делал?)свою(чью? )одежду (дополнение,что?). Пояс(подлежащее, что?)плотно(как?)прижимал(сказуемое, что делал?)рубашку(дополнение, что?)к телу(к чему?)
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