Сделайте словообразовательные гнёзда для этих слов Дерево.Болезнь.Дети.Дождь
Русский язык
Сделайте словообразовательные гнёзда для этих слов Дерево.Болезнь.Дети.Дождь
Ответ(ы) на вопрос:
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Дождь - дождевой, дождливый; дождевой - дождевик; дождь - дождик, дождинка, дождичек, Дерево-деревянный,древо,деревяшка,Дети-детский,детство,дитя,детёныш,Болезнь-белезненный,больной,боль,
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