Права и обязанности детей желательно не длинно и не коротко пж

Гость: Гость:

Ребёнок обязан соблюдать законы государства, заботиться о родителях, уважать права и интересы других граждан, традиции и культурные ценности белорусского народа, других наций и народностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно относится к окружающей среде, всем видам собственности.