Права и обязанности детей желательно не длинно и не коротко пж

Обществознание
Права и обязанности детей желательно не длинно и не коротко пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ребёнок обязан соблюдать законы государства, заботиться о родителях, уважать права и интересы других граждан, традиции и культурные ценности белорусского народа, других наций и народностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно относится к окружающей среде, всем видам собственности.
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