Подоьрать к нарицательным именам сущ собственные имена существительные
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Подоьрать к нарицательным именам сущ собственные имена существительные
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Гость:
Лодка-виктория,кактус-"кривой" дальше поо примеру
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