Подоьрать к нарицательным именам сущ собственные имена существительные

Русский язык
Подоьрать к нарицательным именам сущ собственные имена существительные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лодка-виктория,кактус-"кривой" дальше поо примеру
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