Сделать морфологический разбор местоимений"это" и "его"
Русский язык
Сделать морфологический разбор местоимений"это" и "его"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы не учли, что для выполнения морфологического разбора надо видеть слово в предложении. В русском языке есть вопросительное местоимение КТО? и относительное местоимение КТО, а это значит, что вне предложения даже не понять, с каким из них мы имеем дело. Кем ты хочешь быть? Кем – местоимение. I Указывает на предмет, но не называет его: кем хочешь быть? кем. Н. ф. – кто. II Морфологические признаки: постоянные – ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ; непостоянные – в творительном падеже. III (Хочешь быть кем?) кем (подчеркните пунктирной линией, так как это дополнение). Расскажи нам, кем ты хочешь быть. Кем – местоимение. I Указывает на предмет, но не называет его: кем хочешь быть? кем. Н. ф. – кто. II Морфологические признаки: постоянные – ОТНОСИТЕЛЬНОЕ; непостоянные – в творительном падеже. III (Хочешь быть кем?) кем (подчеркните пунктирной линией, так как это дополнение, является союзным словом, так как присоединяет придаточное предложение к главному). СЛОВА ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА ДАЮТСЯ ТОЛЬКО В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ!
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