Сделать синтаксический разбор ; Замечательный писатель Житков с детства отличался исключительной жаждой знаний.

Русский язык
Сделать синтаксический разбор ; Замечательный писатель Житков с детства отличался исключительной жаждой знаний.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечательный-определение Писатель Житков-подлежащее С детства-обстоятельство Отличался-сказуемое Исключительный-определение Жаждой знаний-дополнение
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