Сочинение-рассуждение на тему " моя будущая профессия-врач" , " профессия моей мечт??-врач" . Благодарю заранее

Гость: Гость:

Моя будущая прлфессия- врач! Я очень хочу им стать. Когда я хожу по врачам, если мне надо, я всегда смотрю, как они лечат других детей. Я читаю о них в интернете, смотрю фильмы) это очень интересная профессия