Сочинение-рассуждение на тему " моя будущая профессия-врач" , " профессия моей мечт??-врач" . Благодарю заранее
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Сочинение-рассуждение на тему " моя будущая профессия-врач" , " профессия моей мечт??-врач" . Благодарю заранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя будущая прлфессия- врач! Я очень хочу им стать. Когда я хожу по врачам, если мне надо, я всегда смотрю, как они лечат других детей. Я читаю о них в интернете, смотрю фильмы) это очень интересная профессия
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