Помогите! Как правильно написать..? Разность двух чисел равна 70. Однако число в 11 раз больше другого. Найти эти числа

Математика

Помогите! Как правильно написать..? Разность двух чисел равна 70. Однако число в 11 раз больше другого. Найти эти числа

Автор: Гость