Помогите! Как правильно написать..? Разность двух чисел равна 70. Однако число в 11 раз больше другого. Найти эти числа
Математика
Помогите! Как правильно написать..? Разность двух чисел равна 70. Однако число в 11 раз больше другого. Найти эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11х-х=70 10х=70 х=7 Всё)
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