Давид самойлов.сочинение на лыжах по зимнему лесу.картинки зимнего дня.
Литература
Давид самойлов.сочинение на лыжах по зимнему лесу.картинки зимнего дня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я готовилась к соревнованиям по лыжам. Однажды мне приснился сон что я выиграла. И я проснулась. Но жаль это был сон. Я вот однажды я поехала на соревнования и я выиграла . Оказывается что мой сон это не ерунда . Верь в себя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Комната имеет форму прямоугольника. ее длина составляет 90 дм а ширина 40 дм.найдите площадь комнаты и запиши в квадратных метрах
Математика
Купили 5 ручек по цене 20 руб. и 3 карандаша по цене 10 руб. сколько стоила эта покупка дополни условия и реши задачу