Давид самойлов.сочинение на лыжах по зимнему лесу.картинки зимнего дня.

Гость: Гость:

Я готовилась к соревнованиям по лыжам. Однажды мне приснился сон что я выиграла. И я проснулась. Но жаль это был сон. Я вот однажды я поехала на соревнования и я выиграла . Оказывается что мой сон это не ерунда . Верь в себя.