Прошу помогите решить уравнение ,которое начинается на (2-х)...очень прошу

Алгебра
Прошу помогите решить уравнение ,которое начинается на (2-х)...очень прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну начнем с расерывания скобок. 4—4*2*x+x(в квадрате(во второй степени)) -x(v kvadrate)-1,5x=4-8x+x(v kvadrate)-x(v kvadrate)-1,5x= 4-8x-1,5x=4-9,5x
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