Здравствуйте помогите пожалуйста с задачей номер 1124

Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста с задачей номер 1124
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠EDC=120°-90°=30° ∠ADE=180°-120°=60°
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