Помогите! Заранее спасибо! Задание: Сөздерің қосымшаларын қойып жазыңдар 1) Мен ??ызықты футбол ойыны... көрсем бе деп едім. 2)Футбол ойыны... билет... қай жерден алуға болады?
Қазақ тiлi
Помогите! Заранее спасибо! Задание: Сөздерің қосымшаларын қойып жазыңдар 1) Мен ??ызықты футбол ойыны... көрсем бе деп едім. 2)Футбол ойыны... билет... қай жерден алуға болады?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ойынын 2)ойынына билеттi
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