Правило успешного труда, сообщение.

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успешного начала трудовой деятельности 1. Развивая силу воли Успех приходит к тем, кто этого хочет. Не жди, что кто-то тебе откроет, открывай себя сам. Повторяй: я могу, я хочу, я сделаю. Успех не появится сам, его нужно желать с величайшим упорством, завоевывать и покорять. 2. Смотри и учись Учись у тех, кто добился успеха. А больше всего – работы: тренировок, прилежания, самоотдачи, смелости, умения брать на себя ответственность и не бояться неудач и ошибок. 3. Добивайся своей цели Всякий успех начинается с идеи. Не просто мечтай: сформулируй её. Четко представляй себе цель – это развивает волю. Наметь себе, чего и когда ты собираешься достичь. Придерживайся этого календаря, иди к успеху пункт за пунктом. 4. Сомневайся во всем Всегда спрашивай себя: действительно то-то и то-то необходимо сделать именно в этой форме? Не верь и не позволяй себя уверить в том, что если что-то сделано так-то однажды, то и всегда так должно быть. Но сомнение должно быть в разумных пределах. 5. Больше двигайся Кто хочет совершить, должен быть крепок физически. Занимайся спортом, плавай, держи в форме дух и тело. 6. Будь оптимистом. Мрачные мысли, постоянные опасения и пессимизм не улучшают жизнь. Бросай вызов жизни, ищи решения и верь в себя. 7. Помогай другим Подбадривай окружающих, умей что-то отдавать друзьям, создавай вокруг себя атмосферу доброго настроения. Делай то, в чем нуждаются другие, это сделает и тебя счастливее. 8. Прислушайся к другим Учись тому, что делают другие. Будь любопытен к чужому мнению, собирай противоположные точки зрения. Выслушивай других, прежде чем говорить самому. Никогда не перебивай других. 9.Больше решимости Можно бесконечно растрачивать себя или принимать решения чересчур поспешно, поэтому: -сначала уясни проблему, реши, что именно ты хочешь получить; -выясни, что тебе для этого нужно. Если требуется больше данных, быстро собери нужную информацию; -консультируйся со всеми, кто имеет отношение к делу; -запиши все возможности, рассортируй все «за» и «против», прими решение. 10. Будь внимательным Самые преуспевающие деятели всегда те, кто не очень горды и не слишком трусливы, чтобы признать свои ошибки. Принимай советы, прислушивайся к критике, если ты сумеешь ими воспользоваться, успех обеспечен.