Вычислите используя законы сложения:а)11/48+13/48+17/48,в)25/64+17/64+15/64,д)28/43+52/43+19/43

Математика
Вычислите используя законы сложения:а)11/48+13/48+17/48,в)25/64+17/64+15/64,д)28/43+52/43+19/43
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)41/48 в)57/64 д)99/43
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