Поставь в словах знак ударения.Выпиши семь слов с безударным гласным в корне слов??. Рядом записывай проверочные слова. Сорока. Кого сорока увидит-стрекочет. Что плохо лежит-она тут как тут. Птичье гнездо приметит- яйца раскл...

Русский язык

Поставь в словах знак ударения.Выпиши семь слов с безударным гласным в корне слов??. Рядом записывай проверочные слова. Сорока. Кого сорока увидит-стрекочет. Что плохо лежит-она тут как тут. Птичье гнездо приметит- яйца расклюет,птенцов нелетных съест. И зверю несладко от сороки:не дает сорока укрыться от врагов. Всем рассказывает,где кто прячется. Кричит:" Я вижу! Вижу! Вот он где!" Зверь от сороки таиться. А сорока от него ни на шаг. Куда он-туда и она. Он по полю- сорока над ним стрекочет: "Я тебя вижу! Я тебя вижу! Не беги- догоню, не ешь- отниму!" Вот она какая, сорока! (Е. Чарушин)

Автор: Гость