И 6 пожалуста окей по быстрей
Математика
И 6 пожалуста окей по быстрей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два ответа |0.2X+7| = 8 0.2X = 8-7=1 X1=5 - ОТВЕТ 0.2X+7= -8 0.2X = -15 X2 =75 -ОТВЕТ
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