Выразите в метрах 525 км,525дм,525см,525мм,3 км ,3 дм,3 см, 3 мм , 67 км ,67дм ,67см 67 мм с решением как вы умножали или делили

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Все легко решается используя таблицу длин 525 дм = 52,5 м ( 525*0,1 = 52,5 ) 525 см = 5,25 м (525*0,01 = 5,25) 525 мм = 0,525 м (525*0,001 = 0,525) в таком же духе делать все остальное 3 км = 3000 м 3 дм = 0,3 м 3 см = 0,03 м 3 мм = 0,003 м 67 км = 67000 м 67 дм = 6,7 м 67 см = 0,67 м 67 мм = 0,067м