Как будет по-английски Сегодня третье число. Пример:Today is the /третье число/СРОЧНО!И напишите правило если сможете

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Как будет по-английски Сегодня третье число. Пример:Today is the /третье число/СРОЧНО!И напишите правило если сможете

Автор: Гость