Как будет по-английски Сегодня третье число. Пример:Today is the /третье число/СРОЧНО!И напишите правило если сможете
Английский язык
Как будет по-английски Сегодня третье число. Пример:Today is the /третье число/СРОЧНО!И напишите правило если сможете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Today is the third of March. third-третий
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