Катер проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 часов,а по течению реки-за 5 ча??ов.Сколько времени потребуется плоту,чтобы проплыть такое же расстояние по реке?решить по действиям , а не уровнение .дробями

Математика

Катер проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 часов,а по течению реки-за 5 ча??ов.Сколько времени потребуется плоту,чтобы проплыть такое же расстояние по реке?решить по действиям , а не уровнение .дробями

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