Катер проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 часов,а по течению реки-за 5 ча??ов.Сколько времени потребуется плоту,чтобы проплыть такое же расстояние по реке?решить по действиям , а не уровнение .дробями
Математика
Катер проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 часов,а по течению реки-за 5 ча??ов.Сколько времени потребуется плоту,чтобы проплыть такое же расстояние по реке?решить по действиям , а не уровнение .дробями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все расстояние - 1 Озеро - 1/6 По реке - 1/5 1) 1/5-1/6=6/30-5/30=1/30 - v по течению. 2) 1:1/30 = 1/1*30/1 = 30(ч) Ответ:30 ч
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