Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь небосвод- чем выражено слов?? "как", и синтаксический разбор В воздухе высились какие-то бугры, темнеющие налево от дороги- чем выражено каждое слово

Русский язык

Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь небосвод- чем выражено слов?? "как", и синтаксический разбор В воздухе высились какие-то бугры, темнеющие налево от дороги- чем выражено каждое слово

Автор: Гость