Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь небосвод- чем выражено слов?? "как", и синтаксический разбор В воздухе высились какие-то бугры, темнеющие налево от дороги- чем выражено каждое слово
Русский язык
Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь небосвод- чем выражено слов?? "как", и синтаксический разбор В воздухе высились какие-то бугры, темнеющие налево от дороги- чем выражено каждое слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"как небо" - это сравнительный оборот.
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