Срочно!!!!!!! Достижения и изобретения Католической Западной Европы в средние века. (Италия, Англия, Франция, Германия.) Достижения и изобретения Православной Восточной Европы в средние века. (Византия, Сербия, Болгария, Русь)
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Срочно!!!!!!! Достижения и изобретения Католической Западной Европы в средние века. (Италия, Англия, Франция, Германия.) Достижения и изобретения Православной Восточной Европы в средние века. (Византия, Сербия, Болгария, Русь)
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Готический стиль зданий, катапульты,
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