Срочно!!!!!!! Достижения и изобретения Католической Западной Европы в средние века. (Италия, Англия, Франция, Германия.) Достижения и изобретения Православной Восточной Европы в средние века. (Византия, Сербия, Болгария, Русь)

Окружающий мир

Срочно!!!!!!! Достижения и изобретения Католической Западной Европы в средние века. (Италия, Англия, Франция, Германия.) Достижения и изобретения Православной Восточной Европы в средние века. (Византия, Сербия, Болгария, Русь)

Автор: Гость