Она варилось долго в доменной печи. Чтобы потом нам сделали ножницы,ключи.
География
Она варилось долго в доменной печи. Чтобы потом нам сделали ножницы,ключи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идёт о стали (сплав железа с некоторыми элементами)
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