Над соломой крыш(?)потускневший луч(?)журавлинный клич(?)журавлинныц ключ(?)
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Над соломой крыш(?)потускневший луч(?)журавлинный клич(?)журавлинныц ключ(?)
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