СрОчНо! План отзыва (о фильме) Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Правильно написать отзыв О ФИЛЬМЕ. План: 1. Название фильма. 2. Авторы (сценарист, режиссер, оператор) 3. Исполнители гл. ролей 4. Очень кратко: тема, идея (идея - на Ваш взгляд, разумеется) 5. Положительные черты, достижения, открытия (что Вам понравилось) 6. Отрицательные черты, недочеты, исторические неточности и т. п. (что Вам не понравилось) 7. Вывод (стоит смотреть или нет, стоило снимать или нет, рекомендуете продолжить съемку по этой теме или нет и т. п. ) Разумеется, в отзыве следует писать Ваше мнение. В этом смысл и ценность отзыва.