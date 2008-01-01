Потребители печорского угля

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Печорский угольный бассейн — угольный бассейн расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, в республике Коми и Ненецком национальном округе Архангельской области. Общая площадь бассейна составляет около 90 тыс. км². Общие геологические запасы исчисляются в 344,5 млрд тонн. Шахты расположены в основном в Воркуте и Инте. Добывается около 12,6 млн тонн твердого топлива, потребителями являются предприятия европейского севера России. Существование Печорского угольного бассейна предсказал А. А. Чернов. Летом 1930 г при подъеме по реке Воркута геологом Черновым Г. А. были найдены коксующиеся, высококалорийные угли. Добыча ведется с 1931 года. Весь уголь добывается дорогим подземным способом. Глубина добычи 298 м — это глубже, чем в Кузбассе. Пласты средней мощности 1,53 м (в Кузбассе — 1,85 м) . Угли дорогие по причине высокой себестоимости, так как шахтеры имеют «северные надбавки» к зарплате. На территории Печорского угольного бассейна достаточно острая экологическая ситуация. Идет комплексное нарушение земель, деградация естественных кормовых угодий, истощение водных ресурсов и нарушение гидрологического режима подземных и поверхностных вод, загрязнение воздушного бассейна твердыми и газообразными вредными веществами при применении существующих технологических процессов добычи, переработки и сжигания твердого топлива. Атмосферный воздух также претерпевает изменения в процессе проветривания шахт. Изменения состава воздуха сводятся к уменьшению содержания кислорода и увеличению содержания углекислого газа, азота, а также к появлению вредных газов и пыли. В настоящее время в бассейне насчитывается более 30 угольных месторождений и угленосных площадей, 275 угольных пластов с наибольшей мощностью 12 м, из них 110 рабочих пластов с мощностью около 0,6 м при пологом и наклонном залегании и 0,53 м при крутом. Пласты имеют углы падения от 0 до 90°, преимущественно от 8 до 86°. Общие геологические запасы углей Печорского бассейна на 1.01.98 оценивались в 341,2 млрд. т: 15,7 млрд. т балансовых запасов и 325,5 млрд. т прогнозных. К кондиционным отнесено 233,6 млрд. т или 68,5 % общих геологических запасов. Из общих ресурсов угли марки Б составляют 33,2 %, антрациты – 0,4 %, около половины каменных углей относится к марке Д4. Общие ресурсы углей, пригодных для коксования, составляют около 40,7 млрд. т; доля энергетических углей 300,5 млрд. т (из них кондиционных 209,5 млрд. т) . Проблемы бассейна связаны с трудностями реализации дорогого угля. Экологические проблемы связаны с использованием терриконов. Люди уезжают из Воркуты в более благоприятные для жизни районы. Бассейн имеет небольшие перспективы развития из-за высокой себестоимости углей. Стоимость ископаемого угля в мире сильно различается, так как сильное влияние оказывают качество угля и стоимость транспортировки. В целом по России цены колеблются от 60-400 рублей за тонну (2000 г. ) до 600—1300 рублей за тонну (2008 г.) . На мировом рынке цена достигла 300 $ за тонну (2008) до 3500-3700 рублей за тонну (2010).