Мама привезла с дачи цветы сколько цветов она привезла если 7 цветов она подарила ??оседке 9 цветов подарила учительница и у неё осталось 5 цветов

Математика

Мама привезла с дачи цветы сколько цветов она привезла если 7 цветов она подарила ??оседке 9 цветов подарила учительница и у неё осталось 5 цветов

Автор: Гость