Мама привезла с дачи цветы сколько цветов она привезла если 7 цветов она подарила ??оседке 9 цветов подарила учительница и у неё осталось 5 цветов

Математика
Мама привезла с дачи цветы сколько цветов она привезла если 7 цветов она подарила ??оседке 9 цветов подарила учительница и у неё осталось 5 цветов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+9+5=21 цветок остался у мамы.
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