Объясни почему в Красном море солёность велика,а в Балтийском мала помогите плиииииииииииз
География
Объясни почему в Красном море солёность велика,а в Балтийском мала помогите плиииииииииииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чем больше солёных минералов тем больше солёность но если честно балтийское море солёное для эстонии
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