Модульное уравнение I 3x-6 I =2 Помогите решить, обязательно с объяснениями и поясн??ниями! Дам +10 баллов!
Алгебра
Модульное уравнение I 3x-6 I =2 Помогите решить, обязательно с объяснениями и поясн??ниями! Дам +10 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I3x-6I=2 , так как модуль, то число может быть как и положительным, так и отрицательным 3x-6=2 -3х-6=2 3x=8 3х=-4 х=3/8 x=-4/3=-1*1/3
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