Помогите ЛЮДИ добрые Выразите силы тока, равные 0,3 А и 0,03 кА , в миллиамперах? 30 м?? и 3 000 мА 300 мА и 30 000 мА 300 мА и 3 000 мА 30 мА и 30 000 мА Задание 2. В проводнике, включенном в цепь на 2 мин, сила тока б...

Физика
Помогите ЛЮДИ добрые Выразите силы тока, равные 0,3 А и 0,03 кА , в миллиамперах? 30 м?? и 3 000 мА 300 мА и 30 000 мА 300 мА и 3 000 мА 30 мА и 30 000 мА Задание 2. В проводнике, включенном в цепь на 2 мин, сила тока была равна 700 мА. Какое количество электричества прошло через его сечение за это время? 8,4 Кл 14 Кл 1,4 Кл 84 Кл Задание 3. На каком участке цепи, в которой работают электролампа и звонок, надо включить амперметр, чтоб узнать силу тока в звонке? До звонка (по направлению электрического тока) После звонка Возле положительного полюса источника тока На любом участке этой цепи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,3 А=300 мА    0.03 кA=30 000 мA 2) t=120c    I=0,7 A     q=I*t=84 Кл 3) на любом участке цепи
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