На лавочке сидели шестеро детей Юра уступил свое место дедушки сколько детей теперь сидит на лавочке

Математика
На лавочке сидели шестеро детей Юра уступил свое место дедушки сколько детей теперь сидит на лавочке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если седело 6 детей, но 1 ребенок уступил место дедушке то получается что сидит 5 детей и 1 дедушка.
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