Найдите наименьшее значение функции y=x+(64/x)+13 на отрезке [0,5; 19]
Алгебра
Найдите наименьшее значение функции y=x+(64/x)+13 на отрезке [0,5; 19]
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