Напишите уравнения реакций,с помощью которых можно получить пропаналь исходя из ??тана.
Химия
Напишите уравнения реакций,с помощью которых можно получить пропаналь исходя из ??тана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6 = C2H4 + H2 C2H4 + HBr = C2H5Br C2H5Br + Mg = C2H5MgBr C2H4 + 1) O3, 2) Zn CH3COOH = HCHO C2H5MgBr + HCHO = C2H5-CH2-OMgBr C2H5-CH2-OMgBr + H2O = C3H7OH + Mg(OH)Br C3H7OH + CuO = CH3-CH2-CHO + Cu + H2O
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