Ребят!Очень срочно!Составьте просто простые схемы последних 2 придложений.
Русский язык
Ребят!Очень срочно!Составьте просто простые схемы последних 2 придложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот схемы 2 последних предложений:) А: "П". "П," - а.
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