Тебя помогите, нужно составить 5 предложений с приложениями.. 8 класс

Гость: Гость:

Вова, школьный хулиган, разбил окно. Маша, красивая девочка, нравилась Васе. Оля, лучшая ученица, сдала контрольную раньше всех. Петя, сильный мальчик, ходит на бокс. Александра Леонидовна, учительница начальных классов, очень добрая.