Тебя помогите, нужно составить 5 предложений с приложениями.. 8 класс

Русский язык
Тебя помогите, нужно составить 5 предложений с приложениями.. 8 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вова, школьный хулиган, разбил окно. Маша, красивая девочка, нравилась Васе. Оля, лучшая ученица, сдала контрольную раньше всех. Петя, сильный мальчик, ходит на бокс. Александра Леонидовна, учительница начальных классов, очень добрая.
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