Сделать в этих словах проверку безударного гласного в корне: появилась, прозрачная,прохладная,заиграли,увидел потянулся,загляделся,отвести.

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Сделать в этих словах проверку безударного гласного в корне: появилась, прозрачная,прохладная,заиграли,увидел потянулся,загляделся,отвести.

Автор: Гость