Сделать в этих словах проверку безударного гласного в корне: появилась, прозрачная,прохладная,заиграли,увидел потянулся,загляделся,отвести.

Русский язык
Сделать в этих словах проверку безударного гласного в корне: появилась, прозрачная,прохладная,заиграли,увидел потянулся,загляделся,отвести.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появилась - явка Прозрачная - не проверяемая Прохладная - не проверяемая Заиграли - игры Увидел - видеть Потянулся - тянет Загляделся - глянет Отвести - не проверяемая 
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