Сегодня в школе 4 уроков уроки в школе начинаются в 9:00 каждый урок длится 40 минут а перемена 10 минут Во сколько заканчивается последний урок

Математика

Сегодня в школе 4 уроков уроки в школе начинаются в 9:00 каждый урок длится 40 минут а перемена 10 минут Во сколько заканчивается последний урок

Автор: Гость