Сегодня в школе 4 уроков уроки в школе начинаются в 9:00 каждый урок длится 40 минут а перемена 10 минут Во сколько заканчивается последний урок
Математика
Сегодня в школе 4 уроков уроки в школе начинаются в 9:00 каждый урок длится 40 минут а перемена 10 минут Во сколько заканчивается последний урок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*4=160мин будут длится все уроки 10*3=30мин будут длится все перемены 160+30=190мин будут длится уроки и перемены вместе 190мин=3 часа 10мин В 12.10 заканчивается последний урок
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