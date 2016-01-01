Сейчас произведение возраста моей мамы и возраста моей бабушки равно 2016. В каком году родилась моя мама и в каком году родилась моя бабушка, если бабушки пошел седьмой десяток

Математика
Сейчас произведение возраста моей мамы и возраста моей бабушки равно 2016. В каком году родилась моя мама и в каком году родилась моя бабушка, если бабушки пошел седьмой десяток
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2016-70=1946(год.)-родилась бабушка. 2)2016-1946=70(1970)(год.)-родилась мама.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфемный разбор слова изображавший
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение, пожалуйста 253-(х-459)=138
Ответить
Биология
Ответте что такое шпоры ?
Ответить
Русский язык
Напишите слова 1. 5 слов с ъ знаком 2. 5 слов с ъ знакомй
Ответить
Русский язык
Упр124стр68 3класс подчеркнуть непарные твердые согласные
Ответить