Сейчас произведение возраста моей мамы и возраста моей бабушки равно 2016. В каком году родилась моя мама и в каком году родилась моя бабушка, если бабушки пошел седьмой десяток

Математика

Сейчас произведение возраста моей мамы и возраста моей бабушки равно 2016. В каком году родилась моя мама и в каком году родилась моя бабушка, если бабушки пошел седьмой десяток

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