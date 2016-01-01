Сейчас произведение возраста моей мамы и возраста моей бабушки равно 2016. В каком году родилась моя мама и в каком году родилась моя бабушка, если бабушки пошел седьмой десяток
Математика
Сейчас произведение возраста моей мамы и возраста моей бабушки равно 2016. В каком году родилась моя мама и в каком году родилась моя бабушка, если бабушки пошел седьмой десяток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2016-70=1946(год.)-родилась бабушка. 2)2016-1946=70(1970)(год.)-родилась мама.
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