Селасти речення з чергуванням пригодосгих та голосних на тему весна
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Селасти речення з чергуванням пригодосгих та голосних на тему весна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна , красива пора року .Вона подобається всім. Коли настає весна прилітають птахи, просинаються різні звірі. Весна, моя улюблена пора року.
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