Помогите написать сочинение про шатланскую кошку
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Помогите написать сочинение про шатланскую кошку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть очень много разных кошек,но больше всего мне нравится шатланская кошка.Я давно хотела зависти кошку.Но мама против.Но зато место живой кошки мне купили игрушечную.Надеюсь когда у меня будет кошка эта игрушка будет и ее любимой тоже)))
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