Помогите написать сочинение про шатланскую кошку

Гость: Гость:

Есть очень много разных кошек,но больше всего мне нравится шатланская кошка.Я давно хотела зависти кошку.Но мама против.Но зато место живой кошки мне купили игрушечную.Надеюсь когда у меня будет кошка эта игрушка будет и ее любимой тоже)))